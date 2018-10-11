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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира

CA-NEWS (CA) - Американская компания Alphabet (владеет Google) второй год подряд возглавила рейтинг компаний — лучших работодателей мира в рейтинге журнала Forbes. Рыночная стоимость Alphabet в прошлом году превысила $766 млрд. Всего в холдинге работают более 80 тысяч человек.

Список 500 лучших работодателей мира был составлен на основе рейтинга 2 тыс. крупнейших публичных компаний из 60 стран. Чтобы выяснить, кто из них наиболее привлекателен для сотрудников, эксперты Forbes и сервиса Statista проанализировали около 430 тыс. отзывов. При этом авторов отзывов просили дать «рекомендацию» не только компании, где они сами работают, но и компаниям из той же отрасли, с условиями труда в которых они знакомы. Компании получившие наиболее высокие оценки, были включены в список лучших работодателей мира.

Второе место заняла Microsoft. Рыночная стоимость этой компании превысила $750 млрд. Всего в Microsoft работают 124 тысячи человек. Третья строчка рейтинга — у Apple.
Всего же в первой десятке лучших работодателей мира вошли Walt Disney, Amazon.com, нефтегазовая компания из Гонконга CNOOC, тайский Kasikornbank и два автогиганта из Германии — Daimler, биотехнологическая компания Celgene и BMW.

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