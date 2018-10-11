Цена сигарет в частных магазинах Туркменистана почти втрое выше, чем в государственных

CA-NEWS (TM) - Второй месяц в государственных магазинах Туркменистана не продают сигареты. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», табачные изделия можно приобрести в три раза дороже в частных торговых точках.

Пачка сигарет, стоившая 25 манатов в госмагазине, у частников продается по 70.

Владельцы частных торговых точек, договорившись с директорами госмагазинов, закупают сигареты со складов по 30–35 манатов за пачку и перепродают уже с двукратной наценкой.

Большинство курильщиков не могут позволить себе покупать сигареты пачками, поэтому периодически покупают по одной сигарете за 3,50 маната.

Табачные изделия по-прежнему не пропускают на граничащем с Ираном погранпункте Баджигиран, откуда ранее люди могли привозить сигареты для перепродажи в Ашхабаде.

По поступающим сведениям, все чаще сигареты конфискуют и в аэропорту Ашхабада. Ранее разрешалось перевозить две пачки.

Напомним, в государственных магазинах Туркменистана табачные изделия перестали продавать с конца августа.