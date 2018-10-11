Казахстан ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны и ЧС

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РК и Иордании о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сотрудничество в рамках соглашения может осуществляться в следующих формах:

- обмен информацией о прогнозировании, предупреждении и оценке чрезвычайных ситуаций;

- обмен мониторинговой информацией о состоянии окружающей среды;

- обмен опытом по организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию первой медицинской помощи;

- организация взаимодействия заинтересованных государственных структур по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- оценка риска для окружающей среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате аварий или стихийных бедствий;

- совместное планирование, разработка и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен научно-технической литературой и результатами исследовательских работ, научно-методическими материалами, в том числе в кадровой работе;

- обмен информацией, периодическими изданиями, методической литературой, видео- и фотоматериалами;

- организация совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок;

- подготовка совместных публикаций и докладов;

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка специалистов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- оценка снаряжения и техники, используемых группами по оказанию помощи;

- оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стороны оказывают взаимную помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций в следующем порядке:

1. Помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций оказывается сторонами на основании официального запроса по дипломатическим каналам. В случае срочности такой запрос осуществляется в письменной форме в адрес компетентного органа.

2. Запрос должен нести в себе всю информацию о характере чрезвычайной ситуации, видах и объемах необходимой помощи.

3. Сторона, получившая запрос, имеет право отказаться от выполнения запроса. При этом право в принятии решения об отказе в оказании помощи может быть обусловлено наличием прогнозируемых на территории государства предоставляющей стороны рисков, действующих работ и свободных групп по оказанию помощи.

4. Сторона, получившая запрос, в кратчайшие сроки рассматривает запрос и информирует запрашивающую сторону о возможности, форме, объеме, условиях оказания помощи, указывая состав групп по оказанию помощи, специальности экспертов и ввозимых оснащении и спасательном снаряжении. Также указываются вид транспорта, используемого для прибытия в зону чрезвычайной ситуации, и планируемый пункт пересечения государственной границы.