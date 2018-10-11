Экипаж «Союза» после аварии достали из спускаемой капсулы в степи Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Экипаж аварийного «Союза МС-10» достали из капсулы с помощью поисково-спасательной машины ПЭМ-1 «Синяя птица» в степи Казахстана, состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное, говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, сама капсула находилась в 25 км от Жезказгана.

«Спасательные группы с помощью техники ПЭМ-1 перевернули капсулу. Медики осмотрели космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ники Хейга, состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас военнослужащие начали эвакуацию экипажа из капсулы», - сообщает ЦВО.

В NASA в свою очередь заявили, что получили от российских коллег информацию о том, что состояние здоровья экипажа потерпевшего аварию «Союза МС-10» не вызывает опасений. «Нам передали, что с ними все в порядке», - сообщили в эфире телеканала NASA TV.

Авария произошла в четверг при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур к МКС спустя две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», - сказал источник. Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.

При подготовке запуска корабля «Союз» контрольные наземные системы работали исправно, сообщил информированный источник. «В процессе подготовки запуска к наземному контрольно-проверочному оборудованию замечаний не было», - сказал он.