В Ираке суд приговорил к 20 годам гражданку Таджикистана, жену боевика ИГ

CA-NEWS (TJ) - В сентябре суд Багдада приговорил к 20 годам заключения гражданку Таджикистана Таманно Каримову, жену боевика «Исламского государства». На родине ее так и не дождалась 14-летняя дочь, которая четыре года жила в ожидании возвращения матери, сообщает Радио Озоди.

У жительницы Куляба Таманно была единственная дочь Мадина, растила ее в одиночку, но четыре года назад женщина повторно вышла замуж и уехала на заработки в Россию. Перед отъездом пообещала дочери, что скоро приедет и на заработанные деньги построит большой дом. Несколько раз созванивалась с дочерью, всегда звонила с разных номеров, а два года назад связь оборвалась полностью.

Сейчас Мадине Умед 14 лет, ее воспитывают тети и бабушка. На днях она узнала, что во втором браке у матери родились еще две дочери - Хафса и Марьям. Она надеется, что девочки находятся рядом с матерью и пока неизвестно, получится ли таджикским властям вернуть их на родину.

«Мама звонила мне и всегда спрашивала про здоровье, дела. Она была немногословной. Последний раз я с ней говорила два года назад. Я пыталась перезвонить ей, но все попытки были тщетными. А две недели назад мои тети сообщили, что у меня есть две сестренки, а маму посадили в Ираке», - говорит Мадина.

Родственники не знают, каким образом Таманно отправилась из России в Ирак и стала там женой боевика «Исламского государства».

По официальным данным, с 2014 года в страны Ближнего Востока выехало свыше 1100 граждан Таджикистана, в том числе женщины, большая часть была убита в боевых действиях на территориях, подконтрольных ИГ.

За первое полугодие 2018 года суд Багдада приговорил к длительным годам заключения большое количество женщин-иностранок, есть среди них и 21 гражданка Таджикистана. Они получили от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.