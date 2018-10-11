Премьер-министрa Монголии пригласили посетить ОАЭ

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял 11 октября посла Объединенных Арабских Эмиратов в Монголии Абдулла Аль-Тунейжиса, сообщает Montsame.

Посол Абдулла Аль-Тунейжис пригласил премьер-министра посетить ОАЭ с официальным визитом и вручил соответствующее приглашение.

Выразив желание расширить дружеские отношения и сотрудничество между Монголией и ОАЭ, глава правительства Хурэлсух отметил важность роли и старания посла в этом деле.

«По поводу продолжения сотрудничества с Фондом развития Абу-Даби, в Монголии есть инвестиционные возможности в строительстве инфраструктуры и автодорог, а также в областях горнодобывающей промышленности, энергетики и сельского хозяйства», - отметил У.Хурэлсух.

Абдулла Аль-Тунейжис выразил готовность поддержать инвестиции и сотрудничества с Монголией, и подчеркнул важность обновления соглашения об избежании двойного налогообложения, а также облегчения визового режима для граждан обоих стран в целях стимулирования развития туризма.