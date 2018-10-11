Эксперты МВФ посоветовали Туркменистану смягчить валютное регулирование для расширения доступа к импорту

CA-NEWS (TM) - С 1 по 5 октября 2018 года в Ашхабате находилась миссия МВФ с целью проведения оценки развития макроэкономической и финансовой ситуации, а также для обсуждения экономических вызовов и приоритетов в области экономической политики с руководящими работниками органов государственного управления, представителями деловых кругов, финансового сектора и дипломатического сообщества. По завершении визита был опубликован пресс-релиз.

«Масштаб внешних дисбалансов уменьшился благодаря росту цен на углеводородное сырье и мерам экономической политики, нацеленным на сокращение импорта и стимулирование экспорта, однако для устранения этих дисбалансов необходимо предпринимать дальнейшие шаги», - отмечается в исследовании.

«Повышение эффективности государственных расходов, замедление темпов роста целевого кредитования и более широкое использование рыночных стимулов могло бы способствовать росту производительности и улучшению экономических перспектив. Расширение доступа к преимуществам экономического роста способствует повышению его всеобъемлющего характера (инклюзивности)», - говорится в тексте.

«Официальные показатели экономического роста в целом сохраняют стабильность. В структуре экономического роста, судя по всему, произошло изменение соотношения между внутренним спросом и чистым экспортом при увеличении доли последнего, что, главным образом, было обусловлено мерами политики, направленными на сокращение импорта и замедление темпов роста государственных инвестиций и кредита. Исходя из официальных данных, средние показатели инфляции несколько повысились, что является следствием роста цен на отдельные импортные товары, хотя их удельный вес в потребительской корзине сократился. Торговый баланс и сальдо бюджета улучшились в основном благодаря росту цен на углеводородное сырье. В перспективе поддержку экономическому росту будет оказывать рост объемов экспорта природного газа, нефтехимических продуктов и других видов продукции. Риски в отношении этих прогнозов имеют негативную направленность и связаны со вторичными эффектами напряженности в сфере международных торговых отношений, с геополитическими рисками, с ужесточением условий привлечения финансирования, а также с внутренними факторами», - отметила Наталья Тамириса, которая возглавляла миссию МВФ в Ашхабаде.

По ее словам, необходимо продолжать перенастройку мер политики для дальнейшего сокращения внешних дисбалансов, повышения конкурентоспособности и достижения цели официальных органов по обеспечению устойчивого, диверсифицированного и всеобъемлющего роста. Для реализации этих задач необходимо выбрать меры политики с тем, чтобы смягчить любое краткосрочное негативное воздействие на темпы роста и при этом защитить уязвимые слои населения путем предоставления адресной социальной поддержки.

«В перспективе потребуются дополнительные меры по ограничению темпов роста государственных инвестиций и расстановке приоритетов, уделяя особое внимание способствующим экономическому росту проектам в области развития инфраструктуры, образования и здравоохранения, в будущем избегая при этом создания избыточных мощностей. Объявленное недавно решение об отмене с 2019 года бесплатного предоставления воды, газа, электричества, соли всем категориям пользователей также поможет сэкономить государственные ресурсы и стимулировать более эффективное расходование энергии и воды. Тем не менее, необходимо оценить социальное воздействие данных реформ и защитить уязвимые слои населения. Поэтапный отказ от практики льготного кредитования, продолжение процесса реструктуризации или приватизации государственных предприятий, как стимул для перехода на рыночные принципы, позволит повысить эффективность и производительность и одновременно уменьшить давление на государственные финансы и сальдо внешнеторгового баланса».

«Либерализация регулирования бизнеса, установление равных условий для всех и более широкое использование рыночных мер обеспечит развитие частного сектора и создание рабочих мест. В этой связи важно смягчить валютное регулирование для расширения доступа к импорту. Формирование человеческого капитала и обучение молодежи навыкам, востребованным в частном секторе, позволило бы поддержать среднесрочные перспективы развития экономики. Модернизация основ налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики - при совершенствовании качества и доступности данных экономической и финансовой статистики - будет содействовать выработке и принятию решений, укреплению доверия и привлечению иностранных инвестиций», - отмечается в сообщении.