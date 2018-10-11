МФЦА занял 2 место среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 октября встретился с управляющим Международным финансовым центром «Астана» Кайратом Келимбетовым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава МФЦА рассказал о ходе становления центра и итогах работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официальных визитов главы государства в США и Китай в текущем году.

По информации К.Келимбетова, с момента запуска МФЦА зарекомендовал себя на международной арене. Согласно данным международных рейтинговых агентств, МФЦА занял 61 место среди 100 мировых финансовых центров и 2 место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

Президент также был проинформирован об использовании возможностей Биржи МФЦА в процессе приватизации и вывода акций казахстанских компаний на IPO.