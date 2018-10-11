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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Крупнейшие мировые трейдеры ожидают цену на нефть в диапазоне $65-$100 в 2019 году

CA-NEWS (CA) - Крупнейшие мировые трейдинговые компании сообщили в среду, что ожидают, что цены на нефть не упадут ниже $65 за баррель и, возможно, пробьют отметку $100 в следующем году благодаря санкциям США против Ирана, сообщает Reuters.

Джереми Уэйр, глава Trafigura, сказал на нефтяной конференции в Лондоне, что не будет удивлен, если нефть будет торговаться более чем по $100 за баррель в следующем году.

Алекс Бирд, глава нефтегазового подразделения компании Glencore, сказал, что видит среднесрочную цену на нефть на уровне $85-90.

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