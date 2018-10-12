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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Миссия Всемирного Банка посетила минэкономразвития Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозоа 11 октября встретился в Душанбе с миссией Всемирного банка во главе с Робертом Вробелем, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли РТ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития социально-экономической устойчивости, развития аграрной экономики и создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в энергетический сектор.

Обсуждены также вопросы доступа к инфраструктуре и услугам, содействия развитию малого и среднего бизнеса.

В конце встречи стороны выразили готовность к развития дальнейшего сотрудничества, отмечается в пресс-релизе.

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