Миссия Всемирного Банка посетила минэкономразвития Таджикистана
- Таджикистан, экономика
- 13:35, 12 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозоа 11 октября встретился в Душанбе с миссией Всемирного банка во главе с Робертом Вробелем, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли РТ.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития социально-экономической устойчивости, развития аграрной экономики и создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в энергетический сектор.
Обсуждены также вопросы доступа к инфраструктуре и услугам, содействия развитию малого и среднего бизнеса.
В конце встречи стороны выразили готовность к развития дальнейшего сотрудничества, отмечается в пресс-релизе.
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