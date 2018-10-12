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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В одном из районов Алматинской области получен рекордный урожай картофеля

CA-NEWS (KZ) - В Райымбекском районе получен рекордный урожай картофеля.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, в этом году картофелеводство определено одним из приоритетных направлений региона. На средства из областного бюджета были закуплены элитные голландские семена объемом 236 тонн, создано 2 сервисно-заготовительных центра, закуплена 21 единица спецтехники. В целом картофелем было засажено 100 га в Райымбекском и Кегенском районах. К 2020 году планируется увеличить посевные площади картофеля до 4,5 тыс. га.

Благодаря принятым мерам урожай картофеля в Райымбекском районе вырос на 10%. Крестьянские хозяйства «Оркен», «Ринат», «Еркин», «Руслан», «Акжол» в среднем получили по 30 тонн с каждого гектара, в хранилище будет заложено 2360 тонн семенного картофеля. На следующий год аграрии планируют посадить 780 тонн. С этой целью ведутся работы по расширению сельхозплощадей путем восстановления ирригационных сетей.

Отмечается, что транснациональная голландская компания «Farm Frites», специализирующаяся на производстве картофеля, уже оценила качество нарынкольского картофеля. В целом получаемый в Нарынколе урожай может обеспечить картофелем всю Алматинскую область, в перспективе - выход на рынки Астаны и Алматы, а затем соседних стран.

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