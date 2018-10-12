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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Инфляция в сентябре в Таджикистане составила 1,1%

CA-NEWS (TJ) - Инфляция в сентябре месяце в Таджикистане составила 1,1%. Этот показатель на 1,5 процентных пункта больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает Авеста.

Рост инфляции зафиксирован за счет повышения цен на продовольственные товары на 2,8%, непродовольственные товары – 0,6%. В то же время зафиксировано снижение стоимости оказания платных услуг – 3,8%.

Таким образом, уровень инфляции в стране за девять месяцев этого года составила 3,8%.

Правительство Таджикистана планирует по итогам нынешнего года удерживать инфляцию на уровне не выше 7%.

По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%.

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