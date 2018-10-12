Всемирный банк счел выживаемость взрослых в Кыргызстане ниже чем в Казахстане

CA-NEWS (KG) - Всемирный банк впервые рассчитал Индекс человеческого капитала, который отражает уровень производительности труда молодых людей. В рейтинге представлены результаты трех государства Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, и Таджикистан заняли 31, 76 и 89 место соответственно.

В первом издании Индекса представлен рейтинг 157 государств. Узбекистан и Туркменистан в списке не представлены.

Индекс позволяет измерить человеческий капитал, который родившийся сегодня ребенок может накопить к своему 18-летию, с поправкой на риск, связанный с некачественным здравоохранением и низким уровнем образования в стране его проживания. Индекс позволяет измерить дистанцию, которая отделяет каждую страну от предельного уровня – идеального здоровья и полноценного образования родившегося сегодня ребенка.

ИЧК, рассчитанный по итогам 2017 года, состоит из пяти отдельных индикаторов: вероятность выживания детей до пяти лет; ожидаемая продолжительность обучения детей в школе; оценки по единому экзамену (данные гармонизируются для сопоставимости между странами) как показатель качества обучения; выживаемость взрослого населения (доля населения в возрасте 15 лет, доживших до 60 лет); процент детей, не имеющих задержек в развитии.

Индекс позволяет сопоставить производительность труда работника, которым в будущем станет родившийся сегодня ребенка, с уровнем, которого он мог бы достичь, если бы получил полное образование и обладал хорошим здоровьем.

В пятерку стран, больше других инвестирующих в развитие человеческого капитала, вошли Сингапур, Южная Корея, Япония, Гонконг и Финляндия. Последние места в рейтинге заняли: Чад, Южный Судан, Нигер.

«Человеческий капитал – это зачастую единственный капитал, которым обладает беднейшие слои населения», – подчеркнул президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким. «Он является из важнейшей движущей силой устойчивого экономического роста. Однако, инвестициям в здравоохранение и образование не уделяется должного внимания. Индекс человеческого капитала непосредственно связывает улучшение результатов в области здравоохранения и образования с производительностью и экономическим ростом. Надеюсь, что он будет стимулировать страны к принятию срочных мер, направленных на увеличение объемов и повышение эффективности государственных инвестиций в свое население».

«Развитие человеческого капитала имеет первостепенную важность для всех стран и с любым уровнем доходов в свете необходимости быть лучше подготовленными для конкуренции в мировой экономики будущего», - добавил Ким.