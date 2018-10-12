Сергей Шойгу прибыл в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ташкент.

По данным оборонного ведомства, он примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ. В мероприятии также примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Министры обороны стран СНГ обсудят комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

Также министры обменяются мнениями об обстановке в Центрально-Азиатском регионе и приоритетных задачах противодействия международному терроризму.

Планируется принять решения по вопросам сотрудничества в области обеспечения полетов авиации, информационного обеспечения вооруженных сил государств - участников СНГ, развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств-участников СНГ, военного образования и др.