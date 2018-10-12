Казахстан ввел запрет на ввоз мясной продукции 5 предприятий Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - Казахстан ввел запрет на ввоз мясной продукции 5 предприятий Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, в связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Кыргызстана, с 12 октября вводятся временные ограничения на ввоз мясной продукции в Казахстан.

Таким образом, вводятся ограничения на 5 кыргызских предприятий (ОсОО «Риха», ЗАО «Кантский хлебзавод», ОсОО «Баркад», ОсОО «Салих ЛТД», ОсОО «Адал-Азык»), имеющих право экспорта подконтрольной ветеринарному контролю и надзору продукции в РК.

Также отмечается, что по результатам выездной инспекции с 2012 года действуют временные ограничения еще по 4 кыргызским предприятиям.