Опубликована последняя научная работа Стивена Хокинга

CA-NEWS (CA) - Коллеги Стивена Хокинга опубликовали его последнюю научную статью, над которой британский физик работал в последние недели жизни, сообщает Би-би-си.

Хокинг успел закончить работу - буквально за несколько дней до своей смерти в марте текущего года, - но саму статью пришлось дописывать уже его соавтору, профессору Кембриджского университета Малькольму Перри.

Она посвящена так называемому информационному парадоксу: ученый несколько десятилетий пытался понять, что происходит с информацией в черных дырах.

Широкой публике Хокинг известен в первую очередь как популяризатор науки. Его книга «Краткая история времени», изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.

Тяжелая болезнь, в результате которой физик оказался почти полностью парализован, не помешала ему стать одним из самых известных и уважаемых ученых современности.

«Он заранее знал результат»

Опубликованная накануне статья Хокинга и Перри называется Black Hole Entropy and Soft Hair («Энтропия черной дыры и легкий пушок») и продолжает серию работ британского физика, посвященных изучению природы черных дыр.

Столь странное, на первый взгляд, название статьи, является отсылкой к физической «теореме об отсутствии волос» у черной дыры, где «волосы» являются метафорой информации о материи, которую черная дыра поглощает и не выпускает обратно.

Согласно расчетам Хокинга, черные дыры должны излучать элементарные частицы и со временем испаряться, однако это противоречит общим принципам квантовой механики. Противоречие это получило название «информационный парадокс», и над его разрешением ученый работал последние 40 лет.

Последняя работа не решает парадокс целиком, но указывает возможный путь объяснения - за счет фотонов, окружающих горизонт событий «лысой» черной дыры.

Хокинг и Перри и назвали эту фотонную пленку «легкий пушок» - и по нему можно судить об энтропии черной дыры, а это важный шаг на пути построения теории квантовой гравитации.

Как рассказал Малькольм Перри в интервью газете Guardian, в марте он позвонил Хокингу из Гарварда, где работал над статьей, чтобы рассказать о последних успехах. «Стивену было очень трудно общаться, и меня перевели на громкую связь, чтобы я мог объяснить ему, как сильно мы продвинулись в расчетах. И когда я закончил говорить, он просто широко улыбнулся. Я только сказал ему, что у нас есть прогресс. Но он уже знал конечный результат», - уверен профессор.

Через несколько дней Стивена Хокинга не стало.