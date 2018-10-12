В Узбекистане для туристов создадут зоны, где увеселительные заведения смогут работать всю ночь

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане появятся специальные зоны, в которых будет запрещено ограничивать работу увеселительных заведений и объектов общественного питания в ночное время, передает Podrobno.uz.

В частности, документ предоставил право председателю Совета Министров Каракалпакстана и хокимам областей определять зоны в городе Нукусе, областных центрах и других местах туристского посещения, где не допускается ограничение функционирования торгово-развлекательных объектов и объектов общественного питания в ночное время.

При этом местные власти должны обеспечить эти территории трехсменным режимом патрулирования силами общественного порядка органов внутренних дел и Национальной гвардии, а также утвердить программы организации досуга для туристов в данных зонах.

Как сообщает радио «Озодлик», сегодня в стране действует негласный запрет на работу ресторанов и других увеселительных заведений после 23:00. Несмотря на то, что законодательного документа, запрещающего работать после 23:00 нет, при бронировании столиков менеджеры всех столичных заведений по телефону сразу предупреждают об изменении графика работы. Как правило, ровно в 20:00 официанты выписывают чек, а в 22:45 – в разгар вечера менеджеры вместе с охранниками начинают обходить столы гостей и вежливо просить покинуть заведение.

При этом в конце августа появился проект постановления правительства Узбекистана, которым планировалось ввести законодательный запрет на продажу алкогольной продукции после 21:00, а также запретить работу развлекательных заведений и объектов общественного питания после 23:00.

Все эти запреты не будут касаться гостиниц, различных туристических зон и кластеров, а также объектов, получивших сертификат Tourist friendly.