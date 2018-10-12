Казахстан экспортировал 10,5 тыс. тонн говядины

CA-NEWS (KZ) - Казахстан с начала года экспортировал 10,5 тыс. тонн мяса.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, экспортный потенциал мясного животноводства республики подтверждается ростом продукции поставляемой отечественными компаниями за границу. Сначала года экспортировано 10,5 тысяч тонн говядины, профинансирован закуп 46,5 тысяч голов маточного КРС, на откормочные площадки сданы более 42 тысяч бычков.

Отмечается, что более 1 тыс. бычков отправлены в Узбекистан с современной откормочной площадки КХ «Жаке», где единовременно откармливается более 3 тыс. голов.