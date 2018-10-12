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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министры обороны СНГ обсудили борьбу с терроризмом в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Главы военных ведомств государств СНГ на заседании Совета министров обороны содружества выработали меры для борьбы с международным терроризмом и обсудили ситуацию в Средней Азии, сообщил журналистам в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Принятые Советом решения будут способствовать развитию взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В ходе нашей работы дана оценка ситуации в Центрально-Азиатском регионе и обозначены необходимые меры для противодействия международному терроризму», - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, определены направления развития совместных систем военного назначения: противовоздушной обороны, радиолокационного опознавания, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Подписаны решения по обеспечению сотрудничества в области полетов военной авиации, топогеодезического, метеорологического и информационного обеспечения вооруженных сил. Что именно они подразумевают, не сообщается.

Кроме того, решено проводить международные олимпиады по учебным предметам среди кадетов и воспитанников других довузовских учебных заведений военных ведомств.

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