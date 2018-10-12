В соцсетях сообщают о предстоящей блокаде Хорога, куда прибыли председатель ГКНБ и генпрокурор Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана для «наведения порядка» прибыли спецподразделения вооруженных сил. Председатель ГКНБ Ятимов Саймумин Сатторович и генпрокурор страны Рахмон Юсуф Ахмадзод так же находятся на месте. Об этом сообщил сообщил на своей странице в Facebook глава исполкома Форума свободомыслящих Таджикистана (ФСТ) и зампред Национального альянса Таджикистана Алим Шерзамонов.

«Говорят, с 13 октября Хорог будет заблокирован. Школы и детсады 14 и 15 октября будут отпущены на каникулы. Идет нешуточная подготовка к чему-то страшному», — пишет политик. Комментаторы из Хорога подтверждают информацию, утверждая, что об этом в городе говорят все.

При этом оппозиционер рассказал свою версию происходящего в ГБАО. По его мнению, Ятимов* и Бузмаков* лишившись наркоканала в Нижнем Пяндже взялись за Памирский коридор, а борьба с преступностью просто формальный повод.

*Ятимов, Саймумин Сатторович - таджикский политический деятель и дипломат. Председатель ГКНБ Таджикистана с 2010 года. Генерал-полковник - 2017. Бывший посол республики Таджикистан в Бельгии.

*Аламшозода Абдурахмон Аламшо (Бузмаков) – генерал-лейтенант милиции. 18 сентября текущего года указом президента Республики Таджикистан Аламшозода Абдурахмон Аламшо - первый заместитель министра внутренних дел РТ генерал-лейтенант милиции одновременно назначен на должность начальника Управления МВД по ГБАО.

Межведомственный штаб по обеспечению законности и правопорядка в Горно-Бадахшанской автономной области, созданный 15 сентября текущего года по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона выразил надежду, что все незаконное оружие будет сдано властям до отведенного срока, то есть до 15 октября и в правоохранительные органы добровольно явятся находящиеся в розыске преступники. Так же штаб отмечает, что правоохранительные органы не будут проводить операции на территории ГБАО.

Напомним, Эмомали Рахмон 15 сентября на встрече с активом ГБАО подверг резкой критике работу правоохранительных структур области и дал им месяц срока для наведения порядка.

Президент заявил, что некоторые руководители силовых структур сотрудничают с действующими на территории Хорога преступными группировками в контрабанде наркотиков. «У нас имеется необходимая информация, мы примем жесткие меры против таких людей», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана заявил, что лично будет контролировать выполнение распоряжений по борьбе с криминалом в Хороге. «Если будет необходимо, для борьбы с преступными группами используйте вооруженные силы», - поручил он.

После критики президента страны касательно ситуации в Хороге, власти ГБАО изъяли у населения свыше 100 единиц огнестрельного оружия – оно было сдано добровольно, сообщили в областной милиции.

17 сентября в Хороге было назначено двое новых заместителей председателя ГБАО.

1 октября Эмомали Рахмон снял с должности председателя ГБАО Шодихона Джамшеда и назначил исполняющим обязанности председателя ГБАО Файзова Ёдгора Доёровича.

10 октября госкомитет национальной безопасности Таджикистана в телевизионном репортаже, который был показан по центральному гостелеканалу, осудил криминогенную ситуацию в ГБАО.

В репортаже ГКНБ сообщил о проведении спецоперации в ночь на 2 октября на границе Таджикистана с Афганистаном, в Шугнанском районе ГБАО. «Здесь произошло боестолкновение с членами таджикской ОПГ, которые намеревались переправить в Таджикистан из Афганистана четыре автомата Калашникова и 25 кг наркотиков. Организаторы данного преступления объявлены в розыск», - сообщалось в сюжете.

В 2012 году власти республики уже проводили в Бадахшане подобную операцию, которая известна как «Хорогские события». Это была спецоперация по задержанию и уничтожению виновников в убийстве таджикского генерала Абдулло Назарова и нейтрализации бандформирований.

9-10 июля 2013 года, во время слушания национального доклада Таджикистана в Комитете ООН по правам человека таджикская сторона призналась, что в Хороге в 2012 году— помимо 18 солдат и правительственных сотрудников — также погибли 23 мирных гражданина.