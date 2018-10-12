Рахмон на заседании Совета глав правительств стран ШОС призвал объединить усилия в борьбе с глобальными угрозами

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 октября принял в Касри миллат (Дворец нации) в Душанбе глав делегаций – участников заседания Совета глав правительств (премьер-министров) стран ШОС, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале встречи Эмомали Рахмон поприветствовал гостей, пожелав успехов участникам заседания Совета глав правительств ШОС.

«Нарастающие факторы глобальных угроз вынуждает нас, в рамках Организации обратить особое внимание вопросам совместной борьбы с тремя угрозами – терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, а также незаконным оборотом наркотиков и оружия, распространением радикальных религиозных идей, киберпреступностью и другими видами организованной транснациональной преступности», – отметил президент Таджикистана. Говоря о проблеме незаконного оборота наркотиков, Эмомали Рахмон привлек внимание присутствующих к важности создания отдельной структуры ШОС для борьбы с наркотиками.

По словам Рахмона, выгоду от распространения указанных угроз извлекают отдельные радикальные группы и организации, предоставляющие терроризму и экстремизму, политическую, информационную и финансовую подпитку.

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В ходе обсуждения проблем безопасности, президент Таджикистана отметил, что безопасность и стабильность в зоне ответственности ШОС непосредственно зависит от нынешней ситуации на Ближнем Востоке и Афганистане.

Другим важным аспектом сотрудничества в рамках ШОС, глава государства назвал экономическую составляющую сотрудничества, в связи с чем, было предложено обратить особое внимание на региональное развитие транспортных и транзитных коридоров.

Также в ходе встречи была отмечена необходимость развития сотрудничества между странами ШОС в сферах энергетики, изменения климата, экологии, внедрения инновационных технологий.