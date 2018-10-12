Премьер России выступил за переход на нацвалюты в расчетах между странами ШОС

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею перехода на национальные валюты при расчетах между странами ШОС, передает ТАСС.

«Отдельно здесь отмечалась необходимость переходить на взаимные расчеты в национальных валютах. Мы эту идею поддерживаем», - заявил глава российского кабинета министров на заседании Совета глав правительств стран ШОС. При этом он также заметил, что нужно действовать взвешенно и аккуратно, сокращая внешние рынки.

«Внешние условия, в которых мы работаем, остаются сложными, их трудно назвать комфортными. Серьезным испытаниям подверглась система стратегической стабильности, чтобы удержать доминирующие позиции, отдельные государства используют приемы недобросовестной конкуренции, вводятся протекционистские меры, незаконные односторонние санкции», - констатировал председатель правительства РФ. Он добавил, что иногда дело доходит и до политического шантажа. Медведев отметил, что основные удары направлены против России, Китая как ключевых членов Шанхайской организации сотрудничества, а также Ирана - партнера ШОС.

Премьер-министр считает, что экономические риски усугубляются нарастанием угроз в сфере безопасности. «Терроризм, организованная преступность, незаконный сбыт наркотиков - это серьезные вызовы, которые беспокоят все наши страны», - подчеркнул он.

По оценке Медведева, с самыми острыми проблемами сталкивается Афганистан, где продолжаются теракты. «Мы поддерживаем усилия, которые ведут к национальному примирению и восстановлению экономики этой страны», - заявил он.