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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиеев принял глав оборонных ведомств стран СНГ

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 октября принял руководителей оборонных ведомств государств-участников Содружества Независимых Государств, прибывших в Ташкент для участия в очередном заседании Совета министров обороны СНГ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во встрече приняли участие министры обороны Азербайджана З.Гасанов, Армении Д.Тоноян, Беларуси А.Равков, Казахстана Н.Ермекбаев, России С.Шойгу, Таджикистана Ш.Мирзо, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызстана Р.Дуйшенбиев и секретарь Совета министров обороны СНГ Ю.Дашкин.

Приветствуя глав делегаций, президент отметил, что проведение впервые в Ташкенте заседания совета является свидетельством нового этапа участия Узбекистана в деятельности Содружества.

По его словам, за прошедший год Узбекистан присоединился более чем к 10 органам отраслевого сотрудничества в таких сферах как экономика, энергетика, наука и инновации, борьба с преступностью и других.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества в рамках СНГ, в том числе межведомственного партнерства, проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, профессиональной подготовки военных кадров.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, включая обеспечение безопасности и стабильности.

Руководители оборонных ведомств стран СНГ передали Ш.Мирзиееву приветствия и наилучшие пожелания от имени глав своих государств. Выражена готовность к дальнейшему развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества между оборонными ведомствами по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

В завершение встречи президент пожелал успеха и плодотворных результатов работе заседания Совета министров обороны СНГ.

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