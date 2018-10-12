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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев ознакомился с концепцией создания Национального онкологического центра в Астане
Предыстория: Назарбаев о строительстве онкоцентра в Астане: Два года долблю всех

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 12 октября встретился с главой «Назарбаев Университет» Шигео Катсу.

Во встрече также приняли участие руководитель Администрации президента Асет Исекешев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель правления Корпоративного фонда «University Medical Center» Ж.Жумадилов.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава вуза представил концепцию создания Национального научного онкологического центра в Астане.

По информации министра здравоохранения, возведение онкологического центра будет начато уже в текущем году. В новом медицинском учреждении будут использоваться передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая, клеточно-иммунная терапия и другие современные методы.

Кроме того, президент заслушал доклад о текущей деятельности «Назарбаев Университета». Ш.Катсу представил информацию о планах работы Инновационного кластера и запуске Научно-лабораторного комплекса университета, а также рассказал о некоторых вопросах развития Назарбаев Интеллектуальных школ.

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