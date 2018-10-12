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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане разрешили продавать неиспользуемые здания за один сум

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев разрешил продавать пустующие государственные объекты недвижимости без проведения оценки их стоимости с выставлением на аукцион на электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION по стартовой цене, равной 1 суму.

Документ «О дополнительных мерах по упрощению процедур реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и прав на земельные участки» опубликовала УзА.

Единственное условие для покупателя – принятие определенных инвестиционных и социальных обязательств.

При этом ряд объектов государственной собственности может быть передан предпринимателям только на условиях государственно-частного партнерства, в рамках которого государственным партнером выступает соответствующее министерство или ведомство.

Однако это требование не распространяются на пустующие государственные объекты недвижимости, не используемые по профилю деятельности, по которым организация государственно-частного партнерства признана нецелесообразной соответствующим министерством или ведомством.

Кроме того, хокимам областей предоставили возможность распределять земельные участки и продавать пустующие государственные объекты недвижимости без проведения аукциона путем прямых переговоров с покупателем для реализации инвестиционного проекта с установлением инвестиционных (на сумму не менее $1 млн в эквиваленте) и социальных обязательств.

При этом, решения председателя Совета Министров Каракалпакстана и хокимов областей по данным вопросам подлежат предварительному рассмотрению и утверждению в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и Кенгашах народных депутатов областей.

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