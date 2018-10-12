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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия выделит $511 тысяч на проведение с Россией 80 летней годовщины победы на Халхын голе

CA-NEWS (MNG) - В 2019 году Монголия совместно с Россией официально отметит 80 летную годовщину Победы на Халхын голе. В связи с этим в госбюджете 2019 года отражены средства на проведение праздника в размере 1.3 млрд тугриков ($511 тысяч), сообщает Montsame.

Правительство РФ образовало специальный центр празднования Победы на Халхын голе при Байкальском государственном университете РФ.

Напомним, совместное празднование Победы на Халхын голе было согласовано на официальных визитах и международных встречах на высшем уровне в России.

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