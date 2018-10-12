По итогам заседания Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе подписано 12 документов

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе по итогам заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС) подписано 10 решений Совета и 2 межведомственных документа о сотрудничестве, передаёт НИАТ «Ховар».

В частности, подписаны: отчёт секретариата ШОС о ходе осуществления программ многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Организации, финансовый отчёт по итогам исполнения бюджета ШОС за 2017 год, одобрен бюджет на 2019 год.

Подписаны решения о добровольной поддержке работы постоянно действующих органов Организации, об обеспечении перевода работы постоянно действующих органов ШОС, о внесении изменений в Положение о финансовом обеспечении, гарантиях и компенсации должностных действующих лиц ШОС, о программе многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Организации в новой редакции, о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС, план практических мер («Дорожная карта») по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019-2020 годы, о Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды и Совместное коммюнике глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

Также со стороны соответствующих руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС подписаны программа сотрудничества по продовольственной безопасности и меморандум между уполномоченными ведомствами государств-членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотическими заболеваниями.

В завершение XVII заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась пресс-конференция с участием Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова, которые подвели итоги заседания.