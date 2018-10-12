РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе произошел пожар в турецком ресторане «Chitir usta»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе произошел пожар в турецком ресторане «Chitir usta». Ресторан расположен в центре города, сообщает Радио Озоди.

По информации противопожарных служб, на место происшествия прибыли три пожарных расчета. Пожар был потушен за пять минут. Жертв нет.

В настоящее время выясняются причины возгорания. Жильцы дома, в котором расположен ресторан, жалуются, что в результате пожара у них вышли из строя кондиционеры и холодильники.

print
  • В Узбекистане хотят снести единственный в Центральной Азии буддистский храм
  • В Казахстане военнослужащий совершил суицид
  • План призыва в таджикскую армию выполнен на 46%
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×