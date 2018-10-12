В Душанбе произошел пожар в турецком ресторане «Chitir usta»
- Таджикистан, происшествия
- 16:13, 12 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе произошел пожар в турецком ресторане «Chitir usta». Ресторан расположен в центре города, сообщает Радио Озоди.
По информации противопожарных служб, на место происшествия прибыли три пожарных расчета. Пожар был потушен за пять минут. Жертв нет.
В настоящее время выясняются причины возгорания. Жильцы дома, в котором расположен ресторан, жалуются, что в результате пожара у них вышли из строя кондиционеры и холодильники.
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