В Душанбе произошел пожар в турецком ресторане «Chitir usta»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе произошел пожар в турецком ресторане «Chitir usta». Ресторан расположен в центре города, сообщает Радио Озоди.

По информации противопожарных служб, на место происшествия прибыли три пожарных расчета. Пожар был потушен за пять минут. Жертв нет.

В настоящее время выясняются причины возгорания. Жильцы дома, в котором расположен ресторан, жалуются, что в результате пожара у них вышли из строя кондиционеры и холодильники.