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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Госсовета Ли Кэцян назвал Китай и Таджикистан близкими друзьями и партнерами
Предыстория: Президент Таджикистана Рахмон организовал неофициальный банкет для премьера Госсовета Китая Ли Кэцяня

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян назвал Таджикистан и Китай близкими друзьями и взаимовыгодными партнерам, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

«Китай и Таджикистан являются дружественными соседями, близкими друзьями и взаимовыгодными партнерами. В 2017 году председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон совместно вывели китайско-таджикские отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. Между КНР и Таджикистаном непрерывно укрепляется политическое взаимодоверие и сотрудничество в разных областях», - отметил Ли Кэцян.

В ходе официального визита в Таджикистан Ли Кэцян встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзодой.

Ли Кэцян выразил надежду на углубленный обмен мнениями по развитию двусторонних отношений и практическому сотрудничеству во всех областях во время текущего визита.

Китайский премьер подчеркнул роль ШОС по оказанию странам помощи в поддержании стабильности, стимулировании экономического развития и улучшении жизни людей.

«Китай готов, следуя «Шанхайскому духу», прилагать совместные усилия к реализации итогов саммита ШОС в Циндао, углублению обменов мнениями в различных сферах, содействию развитию ШОС в эпоху перемен и повышению благосостояния жителей региона», - сказал премьер Госсовета КНР.

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