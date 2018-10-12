Сын Ислама Каримова уволился по собственному желанию из узбекской авиакомпании

CA-NEWS (UZ) - «Петр Каримов уволился с работы по собственному желанию», заявили в НАК «Узбекистон хаво йуллари» после того, как сын ныне покойного первого президента Узбекистана обвинил авиакомпанию в невыплате зарплаты.

Как сообщила радио «Озодлик» 11 октября пресс-секретарь Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Зумрад Шоджалилова, Петр Каримов уволился с работы в 2017 году по собственному желанию. По ее словам, после увольнения авиакомпания направила Петру Каримову извещение о том, чтобы он получил свой расчет и забрал документы.

Вместе с тем Зумрад Шоджалилова отказалась комментировать вопрос нашего репортера о других выплатах, которые Петр Каримов требует взыскать с «Узбекских авиалиний».

«Что касается суда – пока мы не получили повестку в суд. Что касается рабочего вопроса – Петр Каримов действительно работал в нашем Московском представительстве с 2004-го по 2017-й год. Он уволился с работы по собственному желанию – мы подняли приказы и нашли подтверждение этому факту. Нам неизвестно, что было потом. Потому что в то время у нас было другое руководство. В статьях, написанных по данному случаю, говорится о каких-то «парашютах» и выплатах – нам это абсолютно непонятно и мы не будем комментировать этот вопрос», – сказала пресс-секретарь Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Зумрад Шоджалилова.

Представительница Национальной авиакомпании добавила, что в Московском представительстве «Узбекистон хаво йуллари» имеются извещение, а также оригиналы заявления и приказа об увольнении Петра Каримова по собственному желанию.

Напомним, 10 октября сообщалось о том, что сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова от первого брака Петр Каримов обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о взыскании с НАК «Узбекистон хаво йуллари» положенных ему денежных средств. По словам Каримова, нацавиакомпания не выплатила ему положенную зарплату.

Судебное заседание назначено на 24 октября.

Стоит отметить, что Петр Каримов ранее занимал высокую должность в национальной компании, но после смерти отца в 2016 году был уволен с работы.

При жизни Ислама Каримова в официальных интернет-источниках о его старшем ребенке – Петре – ничего не сообщалось. По некоторым сведениям, в 1964 году Каримов женился на Наталье Петровне Кучми. Но вскоре после рождения сына они развелись. Считается, что его сын Петр проживает в Московской области.