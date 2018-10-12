Торговые и валютные войны могут пагубно сказаться на экономическом росте, - глава МВФ

CA-NEWS (CA) - Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в четверг предупредила об угрозах торговых и валютных войн, сказав, что они могут нанести ущерб глобальному росту и затронуть «невинных сторонних наблюдателей», сообщает Reuters.

Лагард призвала страны «деэскалировать» торговые разногласия и придерживаться глобальных правил торговли, а не отказываться от них.

За последние несколько месяцев Китай и США ввели ряд взаимных импортных пошлин, повергнув в хаос финансовые рынки, поскольку инвесторы посчитали, что разгорающийся торговый конфликт может ударить по мировой торговле и инвестициям.

Лагард также прокомментировала недавнее снижение юаня, сказав, что оно вызвано в основном укреплением доллара. При этом она отметила, что китайская валюта не снизилась в такой же мере к корзине основных валют.

Юань оказался под сильным давлением в этом году, потеряв больше 8 процентов стоимости за период с марта по август, однако с тех пор валюта отыграла часть потерь благодаря поддержке правительства.

«Мы поддержали шаг Китая в сторону (валютной) гибкости», - сказала Лагард, добавив, что МВФ призвал власти Китая «следовать этим путем».

Лагард призвала Китай реализовать рекомендации МВФ, которые позволят курсу юаня быть более гибким.