В Санкт-Петербурге умер дагестанец во время драки с таджиками из-за девушки из Кыргызстана

CA-NEWS (TJ) - Вечером 11 октября в городе Санкт-Петербурге произошла массовая драка между таджикистанцами и дагестанцами, в результате которой погиб 21-летний уроженец Дагестана, а его 45-летний земляк был ранен, сообщает таджикский сайт Ахбор.

Полиция задержала четырех участников драки. По словам полицейских, причиной драки стала неразделенная любовь молодого таджика к девушке из Кыргызстана, которая попросила знакомых из Дагестана избавить ее от назойливого ухажера.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», в драке у дома 35 по улице Восстания около 20:00 сошлись порядка десяти человек — приезжие из российского Дагестана и граждане Таджикистана. Причиной конфликта, по предварительным данным, стало выяснение отношений из-за девушки.

«В результате драки у дома 20 по улице Радищева был обнаружен труп 21-летнего жителя Дагестана. На улице Восстания подобрали раненого земляка погибшего, 45-ти лет»,— отмечает источник.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Всего, по данным «Фонтанки», в конфликте на перекрестке улиц Радищева и Некрасова участвовали не менее десяти человек. Стороны применяли ножи, и 21-летний уроженец Дагестана получил смертельное ножевое ранение, а 18-летний юноша из Дагестана — «удар в спину»; он госпитализирован «в очень серьезном состоянии».

В пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что драка возникла после «внезапной ссоры».

По данным издания, к конфликту привел «выдохшийся роман девушки из Кыргызстана и парня из Таджикистана»: девушка хотела расстаться, а молодой человек был против, и тогда она «обратилась к знакомым дагестанцам». На встречу у Мальцевского рынка молодой человек привел вооруженных товарищей, и в итоге знакомых девушки обратили в бегство.

Полиция задержала четверых подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Их расследует следственный комитет РФ.