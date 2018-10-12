Постоянный представитель Монголии при ООН выступил с докладом по защите прав детей
CA-NEWS (MNG) - На очередном заседании третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 9-11 октября обсудил вопрос по защите и поддержке прав детей, на котором свою страну представил постоянный представитель Монголии при ООН С.Сухболд, сообщает Montsame.
На заседании представители стран-участниц обменялись мнениями о защите прав детей, достижениях и актуальных проблемах, возникающих в данной сфере, и поставленных целях.
С.Сухболд выступил с докладом на заседании в соответствии с его тематикой, предоставив информацию о политике и мерах, проводимых Правительством по защите и поддержке прав детей в Монголии.
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