Постоянный представитель Монголии при ООН выступил с докладом по защите прав детей

CA-NEWS (MNG) - На очередном заседании третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 9-11 октября обсудил вопрос по защите и поддержке прав детей, на котором свою страну представил постоянный представитель Монголии при ООН С.Сухболд, сообщает Montsame.



На заседании представители стран-участниц обменялись мнениями о защите прав детей, достижениях и актуальных проблемах, возникающих в данной сфере, и поставленных целях.

С.Сухболд выступил с докладом на заседании в соответствии с его тематикой, предоставив информацию о политике и мерах, проводимых Правительством по защите и поддержке прав детей в Монголии.