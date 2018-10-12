Казахстан предлагает новый формат работы ОБСЕ

CA-NEWS (KZ) - Казахстан выступает за равномерное базирование структур ОБСЕ по всей зоне ответственности и призывает к переходу к новому формату полевой миссии. Об этом заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, выступая с докладом на международной конференции «20 лет ОБСЕ в Республике Казахстан: сотрудничество и достижения».

Как сообщает пресс-служба МИД, открывая конференцию, государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова озвучила послание президента Нурсултана Назарбаева участникам конференции, в котором отмечается стремление республики вносить свой вклад в коллективное решение наиболее актуальных проблем безопасности и сотрудничества в регионе, участвовать в общеевропейских и общеевразийских процессах, позволяющих вырабатывать и применять на практике принципы, заложенные в основополагающих документах ОБСЕ.

К.Абдрахманов в своем выступлении подчеркнул, что учреждение в 1998 году миссии ОБСЕ с ее передовой практикой и знаниями в различных сферах государственного развития было востребованным и необходимым. С тех пор эволюция деятельности полевой миссии ОБСЕ в Казахстане происходила параллельно с развитием страны. Сегодня прогресс Казахстана в экономическом и политическом развитии требует нового подхода в сотрудничестве с полевой миссией, учитывающей меняющиеся потребности и приоритеты республики.

В качестве одного из таких будущих форматов сотрудничества рассматривается создание Тематического центра ОБСЕ на базе инфраструктуры ЭКСПО, главной целью которого станет обмен передовым опытом в области экономической взаимосвязанности, надлежащего управления, зеленой экономики, снижения риска бедствий и энергетической безопасности, как в региональном, так и международном масштабе.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поддержал инициативу о переходе к новым форматам сотрудничества, которые, по его словам, могли бы способствовать укреплению доверия и взаимопонимания на всем пространстве ОБСЕ.

Кроме того, была подчеркнута важность диалога, взаимосвязанности и партнерства в контексте многостороннего сотрудничества в рамках ОБСЕ. При этом секретарь сообщил, что ОБСЕ намерена активизировать взаимодействие с азиатским регионом в свете его растущей экономической роли в мире.