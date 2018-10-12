В Душанбе учителей школ обучили новым методам эвакуации детей при чрезвычайных ситуациях

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники управления комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана по городу Душанбе провели мероприятия, посвященные международному дню снижения рисков бедствий.

Как пояснила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи, данные мероприятия призваны повысить осведомленность населения о готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Так, 10 октября в управлении КЧС по городу Душанбе была проведена встреча с 20 директорами средних общеобразовательных школ столицы.

Встреча была посвящена повышению осведомленности руководителей школ в области менеджмента по снижению риска бедствий, они были ознакомлены новым методам по эвакуации детей во время ЧС.

11 октября текущего года в средней общеобразовательной школе №45 столицы прошли практические учения и внеклассные уроки, в рамках которых сотрудники Управления КЧС отработали навыки реагирования и оказания первой помощи при ЧС.

Также, ученикам были продемонстрированы навыки оказания первой помощи, сообщила Умеда Юсуфи, пресс-секретарь КЧС.