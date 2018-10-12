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  12 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министерства обороны Узбекистана, Азербайджана и Беларуси подписали соглашения о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - Министерства обороны Узбекистана, Азербайджана и Беларуси подписали соглашения о сотрудничестве на 2019 год.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики, Узбекистан и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в области военной топографии, геодезии, картографии и навигации, в проведении совместных учений и подготовки научно-педагогических кадров.

Узбекистан и Азербайджан намерены обмениваться опытом в области военного образования. Также военные РУз будут принимать участие в международных учениях в Азербайджане в качестве наблюдателей.

Во время встречи стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны и военного образования, а также обменялись мнениями по укреплению связей в военно-техническом направлении.

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