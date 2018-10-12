Таджикские археологи обнаружили в Фахрабаде подземный буддистский храм

CA-NEWS (TJ) - Подземный буддистский храм обнаружили таджикские археологи в местечке Фахробод района Хуросон Хатлонской области. Об этом «Авеста» сообщил директор национального музея древностей Таджикистана Саидмурод Бобомуллоев.

«В Фахрабаде мы обнаружили подземный буддистский храм, размером 6Х5 метров. Также рядом с храмом обнаружены четыре маленькие комнатки», – сообщил С.Бобомуллоев

По его словам, предположительно буддистский храм принадлежит 7-8 векам нашей эры. Такие выводы можно делать по архитектуре храма. Но точнее об истории храма станет известно после изучения находки», – подчеркнул археолог.

«Внутренне помещение храма высечено из монолитного камня, и имеет куполовидный вид. Наверху храма есть углубление в виде окна, предположительно для проникновения света», – поделился увиденным Саидмурод Бобомуллоев.

По словам ученого, о находке национальному музею древностей сообщил учитель школы №3 Фахрабада Элёр Ахмедов.

«Это не первые буддистский храм, обнаруженный на территории Таджикистана. Ранее, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, подобные подземные храмы были обнаружены в Гиссаре, Шахритусе и Ховалинге», – резюмировал С.Бобомуллоев.