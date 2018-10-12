РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикские археологи обнаружили в Фахрабаде подземный буддистский храм

CA-NEWS (TJ) - Подземный буддистский храм обнаружили таджикские археологи в местечке Фахробод района Хуросон Хатлонской области. Об этом «Авеста» сообщил директор национального музея древностей Таджикистана Саидмурод Бобомуллоев.

«В Фахрабаде мы обнаружили подземный буддистский храм, размером 6Х5 метров. Также рядом с храмом обнаружены четыре маленькие комнатки», – сообщил С.Бобомуллоев

По его словам, предположительно буддистский храм принадлежит 7-8 векам нашей эры. Такие выводы можно делать по архитектуре храма. Но точнее об истории храма станет известно после изучения находки», – подчеркнул археолог.

«Внутренне помещение храма высечено из монолитного камня, и имеет куполовидный вид. Наверху храма есть углубление в виде окна, предположительно для проникновения света», – поделился увиденным Саидмурод Бобомуллоев.

По словам ученого, о находке национальному музею древностей сообщил учитель школы №3 Фахрабада Элёр Ахмедов.

«Это не первые буддистский храм, обнаруженный на территории Таджикистана. Ранее, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, подобные подземные храмы были обнаружены в Гиссаре, Шахритусе и Ховалинге», – резюмировал С.Бобомуллоев.

print
  • В соцсетях сообщают о предстоящей блокаде Хорога, куда прибыли председатель ГКНБ и генпрокурор Таджикистана
  • Посол Монголии вручил верительные грамоты императору Японии
  • Трамп пригрозил новыми мерами в отношении Китая
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×