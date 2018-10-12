The Wall Street Journal узнала об отзыве агентов ФБР в странах Азии после вечеринок с проститутками

CA-NEWS (CA) - Ряд сотрудников ФБР, работающих в странах Азии, был отозван в США из-за расследования, которое ведет Министерство юстиции в их отношении, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников издания, работавших по меньшей мере в полудюжине городов Юго-Восточной Азии агентов подозревают в том, что они принимали участие в вечеринках с проститутками. В настоящее время главный инспектор минюста рассматривает обвинения против сотрудников ведомства.

Как сообщили источники издания, обвинения касаются сотрудников ведомства, работавших примерно в шести городах в регионе. Страны, о которых идет речь, не называются. Сейчас, по данным издания, обвинения в отношении сотрудников ФБР изучает главный инспектор министерства юстиции США.

«Сразу после того, как поступили заявления о возможном ненадлежащем поведении, были приняты меры по переводу определенных сотрудников на должности, не связанные с оперативной деятельностью, на то время, пока эти заявления изучаются», - заявило изданию ФБР в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

В чем подозреваются сотрудники, о которых идет речь, ведомство, не уточнило. Представитель главного инспектора минюста отказался давать комментарии.

В ФБР в ответ на запрос издания заявили, что после того, как Минюст выдвинул обвинения против ряда их агентов, сотрудники были отозваны в Вашингтон, а на их место планируют назначить новых. «Все сотрудники ФБР придерживаются самых высоких стандартов поведения, и обвинения в отношении любого сотрудника воспринимаются организацией очень серьезно», - цитирует WSJ заявление ФБР.