Минтруд Узбекистана начал проверять сообщения правозащитников о принуждении к сбору хлопка

CA-NEWS (UZ) - Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана стало реагировать на сообщения независимых правозащитников об использовании принудительного труда на хлопковых полях, организовывать проверки и договорилось обмениваться информацией о результатах мониторинга. Как отмечает пресс-служба Минтруда, такой формат сотрудничества применяется впервые.

К примеру, 29 сентября на встрече представителей министерства и Международной организации труда с правозащитниками гражданский активист Арысланбай Отепов сообщил о выводе на поля медсестер центральной поликлиники Келелийского района Каракалпакстана. Для проверки 30 сентября на место прибыл начальник Государственной инспекции по охране и экспертизе условий труда, который предотвратил мобилизацию медработников и вынес чиновникам предписание.

30 сентября правозащитница Елена Урлаева сообщила, что на хлопковых полях Аккурганского района Ташкентской области трудятся 70 сотрудников районной электросети (РЭС), двое несовершеннолетних 9 и 14 лет, молодая женщина на седьмом месяце беременности и ряд медицинских работников. По результатам проверки, которую провели заместитель министра занятости и трудовых отношений и замначальника Государственной трудовой инспекции, начальник районной электросети Эркин Мухамедов привлечен к административной ответственности и оштрафован на три минимальные зарплаты (МЗРП). Руководитель фермерского хозяйства «Саидаброр Султонсаид» Саидаброр Хасанов оштрафован на 5 МЗРП за допущение несовершеннолетних детей на сбор хлопка. Информация о привлечении медработников не подтвердилась. Медсестра медицинского объединения Аккурганского района Дилором Холбоева рассказала, что находится в дородовом отпуске и на сбор хлопка вышла добровольно, чтобы помочь своей свекрови.

1 октября правозащитник из Джизака Уктам Пардаев сообщил о принуждении к сбору хлопка призывников. С правозащитником встретился находившийся в рабочей поездке по Джизакской области министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев. По итогам проверки в Минобороны было отправлено письмо с разъяснением мер по недопущению принудительного труда. Пардаева включили в инициативную мобильную группу, которая на местах проводит мониторинг и разъяснительные работы.

Всего с 10 сентября Минтруда получило от населения 819 обращений по факту принуждения к труду, в 77 случаях чиновники привлечены к ответственности.

Ранее организовывались проверки сообщений, полученных по телефону горячей линии +998712000601 или оставленных в Telegram-боте @mehnathuquqbot и в СМИ.