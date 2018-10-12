Организация «Йакын Инкар» признана экстремистской в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана установила незаконную деятельность в стране организации «Йакын Инкар», которая является крылом запрещенной в экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, целью организации является создание «халифата» в отдельно взятой стране, в том числе на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета.

Приверженцы этой организации отрицают право на существование иных религий, предрекая неизбежное столкновение с ними, что подпадает под понятие религиозного экстремизма.

Отдельные граждане Казахстана, являвшиеся членами «Йакын Инкар», осуждены к лишению свободы за экстремистскую деятельность на территории страны.

В рамках уголовных дел у членов организации установлены намерения создать ячейки на территории Казахстана.

Отмечается, что по этим же основаниям организация «Йакын Инкар» признана экстремистской в Кыргызстане.

В этой связи прокуратура города Астана обратилась в суд с заявлением о признании «Йакын Инкар» экстремистской организацией. Решением Есильского районного суда столицы от 10 октября 2018 года данное заявление удовлетворено в полном объеме. Суд признал «Йакын Инкар» экстремистской и запретил ее деятельность на всей территории Казахстана, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов.

Генпрокуратура отмечает, что участие и финансирование деятельности экстремистской организации «Йакын Инкар» повлечет для граждан уголовную ответственность.