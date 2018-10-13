В Казахстане прокуратура обнаружила, что энергетики Павлодара включали в тариф свои премии и командировочные

CA-NEWS (KZ) - Жители Павлодарской области оплачивали из своего кармана командировочные и премии энергетиков, сообщает телеканал "Астана".

Прокуратура региона провела проверку и выявила многочисленные нарушения в деятельности АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания". Выяснилось, что энергетики необоснованно включали в тариф свои затраты.

По данным надзорного органа, ПРЭК не только возложила на своих потребителей эти расходы, но еще и получала дополнительный доход по передаче электричества. После проверки прокуратура заставила монополиста снизить тариф. Энергетики отказались от комментариев.

"Прокуратурой города Павлодар установлены факты необоснованного включения акционерным обществом "Павлодарская распределительная электросетевая компания" в тариф затрат по выплате премий и командировочных расходов работникам, а также получения дополнительного дохода по передаче электричества. По итогам проверки нам удалось добиться снижения тарифа по передаче и распределению электрической энергии на 10%", – сказал прокурор Айдос Чорманов.

Сумма экономии средств потребителей после проверки прокуроров составит около 1 млрд тенге ($2,6 млн).