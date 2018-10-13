РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане прокуратура обнаружила, что энергетики Павлодара включали в тариф свои премии и командировочные

CA-NEWS (KZ) - Жители Павлодарской области оплачивали из своего кармана командировочные и премии энергетиков, сообщает телеканал "Астана".

Прокуратура региона провела проверку и выявила многочисленные нарушения в деятельности АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания". Выяснилось, что энергетики необоснованно включали в тариф свои затраты.

По данным надзорного органа, ПРЭК не только возложила на своих потребителей эти расходы, но еще и получала дополнительный доход по передаче электричества. После проверки прокуратура заставила монополиста снизить тариф. Энергетики отказались от комментариев.

"Прокуратурой города Павлодар установлены факты необоснованного включения акционерным обществом "Павлодарская распределительная электросетевая компания" в тариф затрат по выплате премий и командировочных расходов работникам, а также получения дополнительного дохода по передаче электричества. По итогам проверки нам удалось добиться снижения тарифа по передаче и распределению электрической энергии на 10%", – сказал прокурор Айдос Чорманов.

Сумма экономии средств потребителей после проверки прокуроров составит около 1 млрд тенге ($2,6 млн).

print
  • Казахстан предлагает новый формат работы ОБСЕ
  • Опубликована последняя научная работа Стивена Хокинга
  • Монголия выделит $511 тысяч на проведение с Россией 80 летней годовщины победы на Халхын голе
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×