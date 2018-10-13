В Согдийской области мужчина довел свою жену до самоубийства

CA-NEWS (TJ) - Житель района Деваштич Согдийской области подозревается в доведении до самоубийства своей жены, сообщает пресс-служба МВД РТ.

В данном преступлении подозревается 30-летний житель сельского джамоата Росровут района Деваштич. Отмечается, что подозреваемый регулярно избивал свою 29-летнюю супругу, унижал и оскорблял ее, что стало причиной самоубийства женщины.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 109 ч.2 (Доведение до самоубийства) УК РТ, ведется следствие, отмечается в сообщении.