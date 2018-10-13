Лукашенко провел экскурсию для Путина на своей малой родине

CA-NEWS (CA) - Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению, сообщает ТАСС.

Глава белорусского государства пригласил российского лидера посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Александр Лукашенко и Владимир Путин осмотрели дом, где рос будущий белорусский президент.

Побывали и на Трофимовой кринице, с которой Александра Лукашенко связывают не только теплые воспоминания из детства, но и семейная история: в свое время источник обустроил дед Президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место.

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Лукашенко провел экскурсию по облагороженной территории криницы. Вместе с Владимиром Путиным они выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной.

Вместо традиционного для глав государств авто представительского класса был выбран модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Обошлись и без помощи водителя - Александр Лукашенко лично сел за руль.

Напомним, в Могилеве прошел V Форум регионов Беларуси и России. На полях мероприятия уже прошли сотни двусторонних встреч, заседаний, секций по развитию экономических и культурных отношений двух стран.