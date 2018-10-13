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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Азербайджан направил экспортную миссию в Монголию

CA-NEWS (MNG) - По линии Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) организована экспортная миссия в Монголию, сообщил Trend.

По словам собеседника агентства, экспортная миссия, в состав которой входят представители порядка 20 крупных азербайджанских компаний, посетит Улан-Батор.

«В рамках визита миссии в начале предстоящей недели будет организован бизнес-форум Азербайджан-Монголия, пройдут встречи с официальными лицами этой страны, а также B2B-встречи между представителями бизнес-структур двух стран», - сказал источник.

Стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и Монголии, возможности экспорта азербайджанской продукции в эту страну.

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