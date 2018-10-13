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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туристическая полиция Самарканда накрыла семь притонов в гостиницах

CA-NEWS (UZ) - С начала года сотрудниками управления по обеспечению безопасного туризма при УВД Самаркандской области было зарегистрировано 23 преступления, из которых два - по линии терроризма, четыре случая кражи, два мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиками, семь случаев содержания притонов в гостиничных комплексах. Кроме того, сотрудниками было оформлено 179 административных правонарушений и 95 несчастных случаев, сообщает kun.uz.

«С начала года Самарканд посетило более 240 тысяч иностранных гостей и почти 1,5 млн. жителей республики, – отмечает заместитель начальника управления по обеспечению безопасного туризма при УВД области, подполковник Улугбек Муродов. – Мы поставили перед собой цель добиться того, чтобы у каждого гостя остались самые теплые воспоминания от пребывания в нашем городе, а это невозможно без обеспечения их безопасности. Если раньше человек в милицейской форме воспринимался как некий карательный орган, то с приходом туристической полиции этот стереотип уходит в прошлое».

В рамках проекта «Безопасный туризм» сотрудникам мобильного отряда управления были розданы сегвеи. Этот экологически чистый вид транспорта, со скоростью до 20 километров в час, идеально подходит для Самарканда с его оживленными площадями и узкими улочками.

Каждый сотрудник оснащен новой рацией с радиусом охвата до 25 км. В поиске нужной информации помогает и планшетный ПК со встроенной картой и переводчиком мобильных приложений, а также информацией о правилах пребывания, визовых и регистрационных процедурах, ближайших достопримечательностях и другими полезными сведениями.

Особое внимание уделяется безопасности гостей и разрешению всех возникающих у них проблем. С этой целью вблизи крупных исторических достопримечательностей для сотрудников управления установлены киоски для оформления документации или оказания помощи гражданам.

Сейчас идет работа по формированию базы данных о каждом человеке. При звонке на «горячую линию» на карте будет видно место происшествия. Если ЧП происходит в жилом доме или квартире, база данных выдаст всю необходимую информацию о каждом жителе. А установленные камеры покажут масштаб происходящего в режиме реального времени для того, чтобы сотрудники смогли незамедлительно отреагировать на ситуацию, отмечается в статье.

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