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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан принял участие в международной экономической конференции в Катаре

CA-NEWS (TJ) - Таджикские компании приняли участие в первой Международной выставке национальной продукции, которая проходила 8-10 октября текущего года в городе Доха, столице Катара, передает Авеста.

В Международной выставке национальной продукции в сферах легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, производства бытовой техники и строительных материалов, косметики, а также профессионального образования и предоставления туристических услуг приняли участие более 300 компаний из Катара, Таджикистана, Кувейта, Омана, Марокко, Туниса, Алжира, Турции, Ирана, Пакистана, Азербайджанаи Иордании.

Как сообщает пресс-центр министерства экономического развития и торговли РТ, на выставке продукцию Таджикистана продемонстрировали ООО «Талко Кабель», ЗАО «Оби Зулол», СП «Аввалин» и ООО «Реал».

В рамках выставки прошла Международная конференция высокого уровня «К устойчивому экономическому росту в партнерстве с Катаром», в которой приняла участие делегация нашей страны во главе с министром экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода.

Глава таджикской делегации ознакомил участников конференции с инвестиционным климатом, производственным и экспортным потенциалом Таджикистана, приоритетными и перспективными направлениями таджикско-катарского сотрудничества.

В частности, министр остановился на взаимодействиях Таджикистана и Катара в сферах экономики, торговли, энергетики, сельского хозяйства, добычи и переработки полезных ископаемых, привлечения инвестиций, транспорта и коммуникации, туризма и других взаимовыгодных сферах.

На полях выставки состоялись деловые встречи и переговоры представителей таджикских компаний с деловыми кругами Катара и других государств, заинтересованными в развитие торговых отношений и импорта национальной продукции Таджикистана.

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