Банки Туркменистана будут выделять льготные кредиты частным производителям сельхозпродукции

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление, в соответствии с которым полномочным банкам Туркменистана разрешено выделять льготные кредиты дайханским объединениям, дайханским хозяйствам, сельскохозяйственным акционерным обществам, сельскохозяйственным научно-исследовательским институтам, мюлькдарам, арендаторам, частным предпринимателям – производителям сельхозпродукции и не относящимся к государственному сектору юридическим и физическим лицам, сообщает Золотой Век.



Льготные кредиты разрешено выдавать наприобретение сельхозтехники, механизмов и инструментов, используемых в сельском хозяйстве экскаваторов и бульдозеров, водосберегающей техники, оборудования, применяемых при поливе труб под 1 процент годовых на условиях равномерного ежегодного возврата исходя из срока их эксплуатации в 10 лет; в целях финансирования инвестиционных проектов, связанных с развитием животноводства и птицеводства, переработкой и оказанием услуг, а также для приобретения основных средств и имущества под 5 процентов годовых сроком до 10 лет.

Документом предписано считать утратившим силу Постановление Президента Туркменистана № 85 от 4 марта 2017 года «О финансовой поддержке отечественных производителей сельскохозяйственной продукции».