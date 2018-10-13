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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте помещен под стражу подозреваемый в изнасиловании падчерицы

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте арестован подозреваемый в изнасиловании своей 14-летней падчерицы, которая в результате забеременела. Об этом 11 октября сообщил судья-координатор следственного суда Шымкента, передает centralasian.org.

По его словам, мужчина 1974 года рождения изнасиловал девочку, 2004 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Сексуальное насилие».

«Суд удовлетворил прошение следователя о мере пресечения и выдал ордер на арест сроком два месяца», - сообщил судья.

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