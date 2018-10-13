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  13 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии отмечается «День велосипедистов»

CA-NEWS (MNG) - 13 октября, в столице Монголии пройдет всеобщее мероприятие «День велосипедистов», которое организует мэрия города Улан-Батора при содействии Комитета общественной физической культуры и спорта, Федерации велосипедистов и клуба «Молодой велосипедист», передает Montsame.

В течение дня пройдут ряд спортивных конкурсов с участием любителей и профессиональных спортсменов, таких как парад велосипедистов, гонки на горных велосипедах для всех возрастов, чемпионат страны по Трэйл-экстрим и другие.

День велосипедистов начался в 9.30 часов по местному времени с парада велосипедистов.

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