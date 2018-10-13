Суд Турции освободил американского пастора, ставшего причиной спора Анкары и Вашингтона

CA-NEWS (CA) - Суд Турции постановил 12 октября освободить американского пастора Эндрю Брансона, что может стать первым шагом в улучшении отношений между Вашингтоном и Анкарой, сообщает Reuters.

Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, однако, из-за уже отбытого им под домашним арестом срока, Брансона освободили.

Дипломатический спор вокруг Брансона, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году, резко ухудшил отношения между Вашингтоном и Анкарой. Президент США Дональд Трамп в августе ввел дополнительные пошлины на импорт турецкой продукции. Турция пошла на ответные меры, повысив пошлины на ряд статей импорта из США.

К 16.55 МСК турецкая лира торговалась по 5,94 к доллару, американская валюта росла на 0,71 процента. Накануне лира набрала 3 процента на ожиданиях освобождения пастора.